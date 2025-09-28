La Selección Argentina arranca su camino en el Mundial Sub 20: hora y TV
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente abre su participación este domingo en Valparaíso. El equipo llega con buenas sensaciones tras el Sudamericano, aunque sin varias de sus figuras que juegan en Europa.
Este domingo, la Selección Argentina Sub-20 arranca su camino en el Mundial de Chile 2025 con el estreno frente a Cuba. El partido se jugará desde las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será transmitido por Telefé y DSports..
El equipo de Diego Placente llega con el envión de un gran Sudamericano, pero sin algunos de sus nombres más fuertes que se desempeñan en Europa: Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Aaron Anselmino no fueron cedidos por sus clubes.
En la lista aparecen jugadores que ya pisan fuerte en la Primera División y otros que militan en el exterior, como Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica) o Julio Soler (Bournemouth).
Este será, además, el estreno mundialista de Placente como DT juvenil, en un torneo que tiene a la Argentina como protagonista habitual.
Las probables formaciones marcan que la Albiceleste saldría con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
Del lado cubano, Pedro Pablo Pereira alistaría a Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.
La agenda de la Selección marca que, tras el debut frente a Cuba, jugará el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Italia.