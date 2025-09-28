La Selección Argentina arranca su camino en el Mundial Sub 20: hora y TV

Este domingo, la Selección Argentina Sub-20 arranca su camino en el Mundial de Chile 2025 con el estreno frente a Cuba. El partido se jugará desde las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será transmitido por Telefé y DSports..

El equipo de Diego Placente llega con el envión de un gran Sudamericano, pero sin algunos de sus nombres más fuertes que se desempeñan en Europa: Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Aaron Anselmino no fueron cedidos por sus clubes.

En la lista aparecen jugadores que ya pisan fuerte en la Primera División y otros que militan en el exterior, como Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica) o Julio Soler (Bournemouth).

Este será, además, el estreno mundialista de Placente como DT juvenil, en un torneo que tiene a la Argentina como protagonista habitual.

Las probables formaciones marcan que la Albiceleste saldría con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Del lado cubano, Pedro Pablo Pereira alistaría a Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.

La agenda de la Selección marca que, tras el debut frente a Cuba, jugará el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Italia.