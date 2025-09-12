La selección argentina de vóley se prepara para su debut en el Mundial de vóley que se desarrolla en Filipinas, enfrentando a Finlandia este sábado por la primera fecha del Grupo C. El encuentro, que iniciará a las 23:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Coliseo Smart Araneta de la ciudad de Quezón, un estadio con capacidad para aproximadamente 16.000 espectadores. Los aficionados podrán seguir el cruce a través de las transmisiones de DSports y VBTV.

El equipo nacional, bajo la dirección técnica de Marcelo Méndez, buscará dejar atrás una actuación discreta en la reciente Liga de Naciones, donde finalizó en la duodécima posición y no logró clasificar a los cuartos de final. En aquella competición, Polonia se consagró campeón.

Esta participación marcará la decimocuarta vez que Argentina compite en un Mundial de vóley. Su mejor registro histórico en el torneo fue un tercer puesto obtenido en 1982, cuando el certamen se disputó en suelo argentino. En el último Mundial, la selección albiceleste terminó en el octavo lugar, después de haber logrado una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Por su parte, Finlandia disputará su octavo Mundial de vóley, con su mejor desempeño siendo un noveno puesto en 2022.

Argentina integra el Grupo C junto a Finlandia, Corea del Sur y Francia. Este torneo introduce un nuevo sistema de competición: los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro, donde cada selección juega tres partidos en la fase inicial. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, y a partir de allí la llave se desarrollará de forma eliminatoria hasta la gran final. El torneo dio inicio este viernes con el duelo entre Filipinas y Túnez.

El calendario de partidos de Argentina en la fase de grupos es el siguiente: