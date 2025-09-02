La Selección argentina inició su preparación con un plantel reducido y la llegada de Messi

La Selección argentina comenzó este lunes los trabajos de preparación de cara al encuentro del jueves frente a Venezuela, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. La práctica se realizó a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, con la presencia de un grupo reducido de futbolistas a la espera de la llegada del resto del plantel.

Durante el fin de semana se habían incorporado Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian “Cuti” Romero. Este lunes, cerca de las 16, Lionel Messi arribó al país y se sumó a los entrenamientos. El capitán viene de disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami, que cayó ante Seattle Sounders.

En la práctica inicial, bajo la conducción de Lionel Scaloni, jóvenes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Nico Paz realizaron tareas con pelota. Messi, en tanto, fue visto junto a Leandro Paredes en un costado de la cancha.

El cronograma de la semana prevé un entrenamiento con el plantel completo este martes, mientras que la última práctica será el miércoles por la tarde, instancia en la que se espera que el entrenador defina la alineación titular. El partido frente a la Vinotinto se disputará el jueves a las 20.30 en el estadio Monumental.

La Selección argentina ya aseguró su clasificación a la Copa del Mundo y el liderazgo de la tabla. Acumula 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Su escolta, Ecuador, se encuentra diez unidades por debajo, por lo que el combinado nacional cerrará las Eliminatorias en lo más alto por segunda vez consecutiva.