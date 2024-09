La Selección Argentina jugará la final del Panamericano de Menores 2024

Las primeras en meterse a la final fueron las chicas, quienes vencieron por 2-1 a Brasil tras un 6-2 y 6-1 de Victoria Vilchez y Zoe Benítez en la Sub 14 y un 6-2 y 6-3 de Fiorella Propato y Francesca Floriani en la Sub 18.

En la Sub 16, a pesar de los grandes esfuerzos de Greta Gavio y Pía Gosteli, Brasil fue más con un 6-1 y 6-3.

Más tarde, fue el turno de los chicos, quienes también se impusieron ante Brasil con un 3-0 gracias al 6-0 y 6-2 de Santino Contreras y Julián Bordón en la Sub 14; el 6-4 y 6-0 de Naim Díaz y Antonio Graupera en la Sub 16 y el 6-3, 4-6 y 6-1 de Filippo Nicocia y Renzo Núñez en la Sub 18.

Ahora, la Albiceleste, invicta hasta el momento, defenderá el título en la final ante México, que se impuso en sus dos ramas: tanto en la femenina como en la masculina le ganó por 3-0 a Chile.

Cuándo se juega la final del Panamericano de Menores la Selección Argentina

La Selección femenina jugará su final este domingo desde las 18:00 en el club Padel 3015 de la ciudad de Aguascalientes. Luego, a las 21:00, será el turno de la masculina en el mismo escenario.