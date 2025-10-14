La Selección Argentina le gana a Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina cierra su gira por Estados Unidos y por ahora es con un triunfo.

Este martes, desde las 21, la Albiceleste se enfrenta a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre.

Scaloni planeó rotación total: busca que todos los convocados tengan minutos y prueba variantes de cara al Mundial 2026. A los 14 minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador para el 1-0. Nueve minutos después, Gonzalo Montiel hizo el segundo.

El jueves pasado, Argentina jugó un buen partido y venció 1-0 a Venezuela con un gol de Giovani Lo Celso. Ahora, la Albiceleste se mide por primera vez en su historia contra Puerto Rico, buscando cerrar la doble fecha con buenas sensaciones.

"Creemos que es un lindo partido para ver a los nuevos y que puedan demostrar su valía y si podemos seguir contando con ellos", dijo Scaloni.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti y Steven Echevarría. DT: Charlie Trout.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports y Telefé

Estadio: Chase Stadium, Miami.