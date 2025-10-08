La conmoción por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se sintió en todos los rincones del fútbol argentino.

Mientras se preparaban en Miami para el amistoso de este viernes ante Venezuela, los jugadores de la Selección Argentina detuvieron el entrenamiento para rendirle un sentido homenaje.

Lionel Messi, Leandro Paredes, a quien Russo dirigió en Boca, Cuti Romero, el técnico Lionel Scaloni y todo el plantel se unieron en un minuto de silencio en recuerdo del entrenador, que falleció este miércoles a los 69 años tras no poder recuperarse del cáncer que había superado en 2017.

El gesto del seleccionado nacional se suma a las múltiples muestras de respeto que se repiten en el país. En Casa Amarilla, el partido de Reserva entre Boca y Belgrano también fue suspendido tras conocerse la noticia.

La “Scaloneta” continuará su preparación en Estados Unidos, donde enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium y luego a Puerto Rico, en la antesala del Mundial 2026.