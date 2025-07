La Selección Argentina Sub 17, bajo la dirección técnica de Diego Placente, ha cerrado de manera perfecta su participación en la fase de grupos del prestigioso Torneo COTIF L'Alcúdia 2025. El equipo juvenil demostró un rendimiento sólido y momentos de alto vuelo, consiguiendo tres triunfos consecutivos y finalizando esta etapa con puntaje ideal.

En su último compromiso de la fase inicial, disputado el 25 de julio de 2025, la Albiceleste goleó 3-0 al conjunto brasileño ADH, una selección regional de Hidrolandia. La apertura del marcador llegó en la primera mitad, cuando el capitán Matías Satas aprovechó un preciso tiro de esquina de Jainikoski y estampó el 1-0 de cabeza. Poco después, Thomas De Martis amplió la ventaja con una definición de gran jerarquía: controló de pecho dentro del área y definió cruzado con precisión. En la segunda mitad, aunque Argentina mantuvo el dominio territorial y de posesión, le costó concretar las oportunidades. Sin embargo, Tomás Parmo sentenció el 3-0 final con una brillante acción individual, dejando atrás varias marcas con su gambeta y colocando un zurdazo esquinado.

Este contundente triunfo le permitió al equipo nacional terminar primero en su zona y asegurar un lugar en las semifinales. Cabe destacar que, a pesar de disputar un certamen Sub 20, el elenco argentino está compuesto por futbolistas menores de 17 años. Previamente, Argentina había iniciado su camino con una victoria 2-0 ante Chile, seguida de un triunfo 2-1 frente a Valencia.

Ahora, la Selección Argentina Sub 17 se enfrentará a Alboraya en la semifinal, equipo que finalizó segundo en el otro grupo. Más allá de los resultados, el rendimiento colectivo y la clara idea de juego dejaron muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico. El equipo mostró orden, intensidad y creatividad, consolidándose como uno de los candidatos principales a quedarse con el título. Este desempeño genera un gran optimismo de cara al Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre, considerado el objetivo principal del cuerpo técnico. La semifinal contra Alboraya representa un nuevo examen para este grupo que, creciendo partido a partido, hasta ahora no ha mostrado señales de debilidad. El sueño de la Albiceleste en L'Alcúdia continúa intacto.