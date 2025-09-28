La Selección argentina Sub 20 le gana 2-1 a Cuba en su debut en el Mundial de Chile

La Selección argentina Sub 20 disputa su estreno en el Mundial de Chile ante Cuba, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El conjunto dirigido por Diego Placente busca dar el primer paso en un torneo en el que el país acumula seis títulos, aunque no levanta el trofeo desde Canadá 2007.

El inicio tuvo emociones fuertes. A los tres minutos, Santino Andino combinó con Maher Carrizo y el centro del mediocampista encontró a Alejo Sarco, quien abrió el marcador. Poco después, llegó una jugada clave: el defensor Santiago Fernández, jugador de Talleres de Córdoba, fue expulsado por una infracción considerada ocasión manifiesta de gol.

Placente apeló al sistema de revisión FVS, pero el árbitro malayo Nazmi Nasaruddin mantuvo la decisión tras observar la repetición en pantalla. Argentina quedó desde temprano con un hombre menos y con menor margen para futuros reclamos.

El partido continúa con la Albiceleste en ventaja y con la necesidad de sostener el resultado en inferioridad numérica, mientras Cuba busca aprovechar la situación para igualar el marcador.

La agenda de la Selección marca que, tras el debut frente a Cuba, jugará el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Italia.