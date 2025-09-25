La Selección Argentina Sub 20 llegó a Chile: cuándo debuta en el mundial

Tras su último entrenamiento en Buenos Aires, la Selección Argentina Sub 20 llegó a Valparaíso este jueves para esperar su debut mundialista. El equipo de Diego Placente realizará su primer práctica en suelo trasandino por la tarde, pensando en Cuba, primer rival de la fase de grupos.

Los “pibes”, que contarán con los juveniles de Talleres, Santiago Fernández y Santino Barbi, tendrán su primer duelo ante Cuba el próximo domingo desde las 20, hora argentina.

El futbolista de Vélez, y una de las figuras de la selección, Maher Carrizo se incorporó al plantel en las últimas horas, luego de la eliminación sufrida con el Fortín en manos de la Academia por la Copa Libertadores.

Pero el foco de la escena se posa sobre el juvenil de River, Ian Subiabre. Según se confirmó en las últimas horas, el delantero arrastra un problema contractual con el Millonario, y en caso de no renovar, quedaría marginado de los partidos del mundial.

El fixture de la Fase de Grupos de la Selección Argentina