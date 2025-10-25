La Selección argentina tendrá un nuevo amistoso en la próxima fecha FIFA

La Selección argentina continúa con su calendario de preparación de cara al próximo Mundial 2026. Luego de finalizar en lo más alto de las Eliminatorias sudamericanas, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni confirmó un nuevo amistoso para la fecha FIFA de noviembre, en el marco de una gira que incluirá entrenamientos y actividades en Europa.

El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en la ciudad de Luanda, y el rival será Angola, según se detalló en un comunicado oficial publicado en el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, el cuerpo técnico informó que el plantel permanecerá concentrado en España antes y después del partido, hasta el día 18 del mismo mes.

La noticia generó reacciones diversas entre los hinchas en redes sociales, principalmente por el nivel del adversario elegido. Muchos cuestionaron que, pese al alto perfil de la Selección actual, los últimos amistosos se han disputado frente a combinados de menor jerarquía.

En el último tiempo, Argentina enfrentó a selecciones como Estonia, Curazao, Indonesia, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, encuentros que sirvieron para mantener el ritmo competitivo, aunque sin una gran exigencia.

El combinado africano, actualmente ubicado en el puesto 89 del ranking FIFA, no logró clasificarse a la próxima Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico argentino valora este tipo de duelos como oportunidades para probar variantes y dar minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.