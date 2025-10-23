La Selección Sub 17 confirmó su plantel para el Mundial de Qatar con representantes del fútbol cordobés

Tras conducir al combinado Sub 20 al subcampeonato en el Mundial de Chile, Diego Placente presentó la nómina de futbolistas que disputarán la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025, que comenzará el próximo 3 de noviembre.

El plantel está conformado por 21 jugadores, en su mayoría pertenecientes a clubes del fútbol argentino. Solo dos de ellos actúan en Europa: el mediocampista Can Armando Güner, nacido en Alemania y jugador del Borussia Mönchengladbach, y el arquero José Castelau, formado en Real Madrid.

Argentinos Juniors es el club con mayor representación en la lista, con cinco futbolistas. Le siguen River, Independiente, Racing y Vélez, con dos convocados cada uno.

La presencia cordobesa también dice presente en el equipo: fueron citados Misael Zalazar, de Talleres, y Ramiro Tulián, de Belgrano, quienes formarán parte del plantel que buscará conquistar el único título que le falta a la Selección Argentina en divisiones juveniles.

El conjunto nacional integrará el Grupo D y debutará el lunes 3 de noviembre frente a Bélgica. Luego enfrentará a Túnez el 6 y cerrará la fase de grupos ante Fiji el 9 de noviembre, con el objetivo de avanzar a los octavos de final y soñar con el primer trofeo mundialista de la categoría.