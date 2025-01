La Selección argentina Sub 20 empató 1-1 ante Colombia en la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20, que se lleva a cabo en Venezuela. El combinado argentino, que venía de lograr una histórica victoria 6-0 sobre Brasil en su debut, suma cuatro puntos y sigue en lo más alto de la tabla, a pesar de no haber logrado los tres puntos frente al conjunto cafetero.

En el encuentro jugado en el Polideportivo Misael Delgado, el marcador se abrió a favor de Colombia a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Oscar Perea aprovechó una jugada por derecha para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente y, tres minutos después, Claudio "Diablito" Echeverri empató el partido con un disparo preciso dentro del área.

El empate mantiene a la Albiceleste en la cima del Grupo B, con un punto de ventaja sobre sus perseguidores. A pesar de la igualdad, los dirigidos por Diego Placente siguen firmes en su objetivo de clasificar al Mundial Sub 20 que se disputará en Chile en septiembre de este año.

Por su parte, Brasil logró una recuperación tras la goleada sufrida ante Argentina, y venció a Bolivia 2-1 en otro de los partidos de la jornada. Ecuador, que estuvo libre en esta fecha, espera su próximo enfrentamiento.

Formaciones:

Argentina:Santino Barbi; Agustín Obregón, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Santino Andino y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Colombia:Jordan García; Keimer Sandoval, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Jordan Barrera, Alejandro Ararat, Kener González, Óscar Perea; Andy Batioja y Neiser Villarreal. DT: César Torres.

Declaraciones de Diego Placente:

El entrenador de la Selección argentina, Diego Placente, analizó el empate y destacó la dificultad del partido: "Fue un partido difícil, muy físico. Nos costó agarrar juego, no estábamos finos y ellos juegan muy bien. Además, cuando jugás cada 48 horas, cuesta", reconoció el DT tras el empate ante los colombianos.

Próximos partidos de la Selección Argentina Sub 20:

Martes 28/1, 18:00 horas: Argentina vs. Bolivia (Estadio Misael Delgado, Valencia)

Sábado 1/2, 18:00 horas: Argentina vs. Ecuador (Estadio Metropolitano de Lara, Cabudare)

Los partidos de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20 se pueden ver en vivo a través del canal DSports, disponible también en la plataforma digital DGO.