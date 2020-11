Volleyball World on Twitter

El texto de la carta:

Italia y el mundo respetan y admiran a Maradona, los argentinos y los napolitanos lo amamos. El mundo entero lo honra, lo lloramos.

En el fútbol nunca hemos tenido dudas, fue el mejor de todos: como jugador, como líder, como motivador. Era la súper estrella y el hombre del equipo: una combinación difícil, quizás única. Los compañeros no querían tanto a nadie.

Siempre ha sido uno de nosotros. Podrías imaginarlo en pantuflas para tomar un mate con cualquiera, tirar mierda, bailar o cantar, ir de fiesta.

Diego no fue una blasfemia cuando lo llamaron dios. No era el Dios cristiano, islámico o judío. Era, y es, un dios griego, con las pasiones y los defectos humanos que caracterizaban a los dioses de la mitología griega antigua. De hecho, fue un mito mientras estaba vivo, y mucho más ahora.

La figura de Diego me recuerda a Vasco Rossi: ¿por qué logró hacer el mayor concierto de la historia europea en una ciudad de 120.000 habitantes como Módena? ¿Solo porque sus canciones eran hermosas? ¿Por qué cantaba mejor que los demás? Creo que el misterio es que las personas, las comunes y las menos comunes, se sienten identificados. En un verso, en una canción o en la vida del Vasco, contradictorio, simple y complejo, con errores y triunfos, con alegrías y amarguras. Maradona también hace que las personas se identifiquen, especialmente a las que tienen más dificultades, pero también otras. Fue transversal.

¿Cómo se explica que su muerte incluso haya eclipsado al Covid? ¿Cómo se puede entender este fenómeno global? No lo sé. Pero en cambio, sé que no se puede usar la lógica y el razonamiento. Aquí se trata de emociones. Como solo el deporte y la música pueden dar. Para ciertos fenómenos no se pueden utilizar los instrumentos habituales. Esta es la magia de los diferentes.

Hay algunos, o muchos, no importa, que dicen que no fue un buen ejemplo. Siempre decía que no quería ser un modelo a seguir para nadie, lo que quería era ser uno como los demás. Esto le fue negado, sin embargo, no se quejó. Pagó sus pecados en efectivo. No se justificó a sí mismo. No buscó una coartada. Ni siquiera por su adicción a la cocaína.

Sin embargo, me pregunto: ¿cuánto valen ciertos valores en los tiempos que tenemos que vivir?

Nunca hizo una mueca o una protesta por un mal pase de un compañero de equipo.

Cuando tuvo que hacer una corrección a un compañero de equipo, esperó a que se vaciara el vestuario, sobre todo si era joven, como nos cuenta Ciro Ferrara.

Nunca se ha quejado de faltas y ha sufrido muchas.

Siempre ha defendido a sus compañeros, no solo eso, siempre los consideró los más fuertes que podía haber. Les hizo sentirse los mejores.

Podía llegar tarde a un entrenamiento, pero siempre jugaba para el equipo.

Siempre ha jugado, lesionado, enfermo o sin entrenamiento.

Estaba condicionado por su adicción a la cocaína pero nunca por su motivación.

Estaba cerca de los débiles, nunca de los fuertes: fue contra el presidente de Estados Unidos, FIFA, AFA (Federación Argentina de Fútbol), con Matarrese.

Dijo cosas que muchos de nosotros queríamos decir. Lo pensamos pero medimos las consecuencias. No midió, actuó.

Su amigo de la infancia lo traicionó y más tarde, también su gerente de confianza, pero siguió creyendo en las personas. Vivió para sí mismo pero también para la gente. Fue líder, tanto en Nápoles como en Argentina. Su pueblo también lo amaba porque sentía que el más grande de todos los amaba. Se sintieron comprendidos, no juzgados.

No es fácil entender el fenómeno Maradona en Argentina y Nápoles si uno no se suma a la parte de los que están en los suburbios, más pobres, a veces menos educados, a veces maltratados, otros insultados, casi nunca considerados. Maradona fue la venganza, el orgullo, el líder. Fue tan contradictorio como nosotros. Pero fue nuestra contradicción, auténtica, genuina.

No es posible comprender plenamente a Maradona sin saber de la realidad dónde comenzó su historia. La vida de las familias que viven en los barrios pobres de las afueras de Buenos Aires ni siquiera se puede comparar con la de los peores barrios de Italia. Manejar todos esos cambios vertiginosos, la nueva riqueza, la fama, el uso que muchos querían hacer de él fue muy difícil. Manejó todo lo mejor que pudo, sin renunciar nunca a su identidad, sus orígenes y su cultura. Muchas veces me he preguntado: si hubiera nacido en Villa Fiorito en lugar de una familia de clase media en La Plata, ¿hubiera podido manejarlo mejor? De ahí también viene mi admiración por Diego.

Poco se ha hablado de la inteligencia de Maradona y no hablo de fútbol. Nadie podría haberlo logrado todo sin una inteligencia especial y la inteligencia no es erudición. Diego fue el primero en utilizar expresiones que ahora se incorporan al lenguaje común.

Los famosos dos goles que Diego anotó contra los ingleses en el Mundial 86 tuvieron un significado especial para todos los argentinos. Quienes no están familiarizados con la historia argentina no pueden comprenderla del todo. Tras la conquista de la independencia, Argentina fue durante mucho tiempo una colonia económica de Inglaterra, con todas las condiciones desfavorables que los británicos siempre han impuesto en los países que dominaban. Unos cuatro años antes del Mundial 86 se produjo la guerra de las Malvinas, una guerra absurda de la que no solo es responsable Tatcher sino también la junta militar del general Galtieri. Personalmente, nunca lo he apoyado mientras sostengo que las Malvinas son argentinas. Cientos de jóvenes soldados argentinos murieron a manos del ejército británico. A solo cuatro años de aquella guerra se produjo el partido con Inglaterra, ganamos con dos goles de Maradona: un gol engañoso y el mejor gol de la historia. Para todos los argentinos fue una satisfacción inimaginable, porque si la “mano de Dios” había sido una impropiedad, había sido vivida por muchos como la respuesta a todas las impropiedades vividas a manos de los ingleses, había sido la venganza de los débiles contra los poderosos. El otro gol, bueno, el otro no necesita presentación: con ese gol pudimos creer que éramos mejores que los ingleses, y Diego se consagró como el mejor.

El Mundial del 90 sigue siendo una herida abierta. Ver a Maradona llorar como un niño nos hizo llorar a todos. Sufrir una injusticia como la sanción del penal contra Alemania fue difícil de digerir, pero peor fue escuchar el silbido de nuestro Himno Nacional de parte de nuestros "primos" italianos, eso nos hizo aún más daño. Al menos a mí y seguro que también para Diego.

Una vez encontré a Maradona en el Estadio Olimpico de Roma, junto a Gianni Minà. Me recibió con un gran abrazo. El sabía todo de “todos los argentinos” que estaban en el exterior y en particular en Italia. Parecía un viejo amigo. Ojalá lo hubiera conocido mejor. Tomar un mate juntos, comer un asado, conocer a su familia… Porque como dije, Diego era uno de nosotros.

Quisiera terminar con una frase de un gran escritor argentino: El Negro Fontanarosa: "A decir verdad, no me importa lo que hizo Diego con su vida, me importa lo que hizo con la mía". De hecho, a todos nos importaba lo que hiciera el con su vida, pero nos era doloroso pensar en ello.

Gracias Diego, te queremos mucho.