Fue la charla más asistida a la Universidad de Oxford de la historia, incluso "hubo más gente que cuando vino la Reina Elizabeth”.

Desde el Reino Unido, en el lugar en el que egresó de múltiples carreras y hoy da clases, lo sentencia Esteban Cichello Hübner.

Nacido en La Falda y criado en la pobreza del conurbano bonaerense, este políglota y filólogo fue el estudiante -en aquel momento- que logró llevar a Diego Maradona a Oxford, en 1995.

Entrevistado por el programa Mirá Quien Habla, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, revivió aquel tiempo, tres décadas después.

Rememoró, en tal sentido, el rechazo previo en la meca académica cuando hizo la propuesta, hasta convencer a integrantes del Centro de Estudiantes, y cómo fue el viaje para “buscar” al invitado a Buenos Aires, con una escala previa imprevista.

A su vez, habló con nostalgia de Córdoba, la provincia que lo vio nacer (La Falda), y fue tajante: “Maradona fue mi ídolo siempre porque admiré cómo, habiendo sido tan pobre, llegó a ser lo que es. Él ganó la Copa en México, y yo quise ganar mi Mundial de la Academia…”.