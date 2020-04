Mariángeles "Chu" Cossar es un emblema del vóley en Boca. Defiende la camiseta azul y oro desde hace ya 15 años, en los que cosechó 20 títulos.

Así, se transformó en la máxima ganadora de Las Guerreras xeneizes, como se conoce al equipo femenino en esta disciplina. Esto también le permitió pasar a formar parte de la Selección argentina, que a principios de año ganó el Preolímpico de Colombia y se aseguró un lugar en los Juegos de Tokio.

Además de ser jugadora, también es fanática del Xeneize y una gran admiradora de Juan Román Riquelme, quien la sorprendió por su cumpleaños. El exfutbolista y actual vicepresidente segundo de la institución de la Ribera, le envió un video felicitándola y luego charlaron por WhatsApp.

Me llamó su hermano para decirme que Román estaba intentando contactarse conmigo porque un rato antes me había escrito por WhatsApp: me puso "hola Mariángeles, soy Juan" y yo le respondí riéndome "¿sos Román o es joda?". Y ahí empezamos a hablar por WhatsApp