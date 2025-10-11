La Selección Argentina Sub 20 buscará este sábado dar otro paso en su camino mundialista.

Desde las 20, el equipo conducido por Diego Placente enfrentará a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

El combinado nacional llega con un andar perfecto: cuatro triunfos consecutivos y apenas dos goles en contra. Después de cerrar una fase de grupos ideal, con victorias ante Cuba, Australia e Italia, la Albiceleste se metió entre los ocho mejores luego de golear 4 a 0 a Nigeria en los octavos, con tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo por duplicado y Mateo Silvetti.

México, por su parte, viene de eliminar al local tras un 4 a 1 contundente frente a Chile. El equipo norteamericano también mantiene su invicto: en la fase inicial empató con Brasil (2-2) y España (2-2), y venció 1-0 a Marruecos, lo que anticipa un cruce parejo y de mucha intensidad.

El duelo entre Argentina y México será transmitido en vivo por DSports y Telefé, y también podrá verse online por DGO, Flow. En caso de avanzar, la Albiceleste enfrentará al ganador del cruce entre España y Colombia, que jugarán este sábado a las 17.

El resto de los cuartos de final del Mundial Sub 20 se completa con Noruega vs. Francia (domingo 12, a las 20) y los ganadores de la llave de Estados Unidos o Italia vs. Marruecos o Corea del Sur.