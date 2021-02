Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), adelantó que en 2021 no se llevará a cabo el Nacional de Clubes ni el Torneo del Interior.



Rodríguez, titular de la UAR y flamante mandatario de Sanzaar, en diálogo con el programa Milenium Sports (FM 106.7) dijo que "está previsto que la competencia regional de clubes vuelva a mitad de año".



"La competencia regional involucra mayor cantidad de jugadores que la competencia nacional, por eso en 2021 pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior y poner más foco en lo regional", dijo.



El dirigente sanjuanino también comentó que "sobre final de año, más cercano a noviembre, apuntamos a jugar el Argentino Juvenil, torneos de rugby femenino de Seven y si las circunstancias nos acompañan también llegaremos al Seven de la República masculino y femenino, un evento histórico para el rugby argentino".



La semana pasada, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación autorizó el protocolo que presentó la UAR y habilitó la práctica del rugby a nivel clubes.



"Las Uniones están haciendo planificaciones con respecto a lo que pueden ser sus inicios de competencia según lo que rige en cada jurisdicción. La gran aspiración es volver a tener actividad en los clubes porque es algo vital para el futuro del rugby argentino, de la manera en que se pueda, haciendo actividad física o entrenando bajo ciertas condiciones: jugando lo más que podamos, pero cuidándonos. Hay que tener equilibro y manejar la ansiedad con responsabilidad".