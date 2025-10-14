Daddy Yankee, invitado de lujo en el entrenamiento de la Selección Argentina

El combinado argentino tuvo la especial visita del cantante puertorriqueño Daddy Yankee en el entrenamiento previo al último encuentro de la actual fecha FIFA. La visita se dio el martes 14 de octubre de 2025 en el predio donde entrena el seleccionado en Miami. El artista, de 49 años, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el género tropical.

Esta visita se insertó en el marco de una costumbre ya establecida por los campeones del Mundo: la organización de un partido distendido o "picadito" la noche anterior a los encuentros. En estos encuentros informales, que ya son una tradición en cualquier fecha FIFA, los jugadores se dividen en dos equipos y se divierten. Habitualmente, hasta el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, forma parte de estos juegos.

Si bien Daddy Yankee fue un "invitado de lujo", el reggaetonero no participó del partido. No obstante, aprovechó su presencia para conversar tanto con los jugadores como con el presidente del fútbol argentino.

La situación fue dada a conocer en las redes sociales por el propio “Chiqui” Tapia, habitual usuario de X, quien compartió algunas fotos de la noche. El mandamás del fútbol nacional acompañó las imágenes con la siguiente frase: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.

La Selección argentina se encuentra en Miami realizando su preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El próximo martes, el equipo se enfrentará a su par de Puerto Rico a partir de las 21:00 (horario argentino) en el Chase stadium.