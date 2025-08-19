Lamine Yamal y Nicki Nicole: un romance explosivo que las fotos de Mónaco no pudieron ocultar

Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol español, y Nicki Nicole, la reconocida cantante argentina, están en el ojo de la tormenta mediática. Los rumores de un romance entre ambos han cobrado fuerza, especialmente tras una serie de encuentros y revelaciones en redes sociales que apuntan a una relación que va más allá de la amistad.

La chispa más reciente que encendió estas especulaciones ocurrió en Mónaco, donde Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron vistos juntos en el lujoso hotel The Maybourne Riviera. El periodista español Javi Hoyos Martínez fue clave en la difusión de los detalles, señalando que fue el propio futbolista quien, sin querer, dejó pistas al compartir una imagen desde una mesa del hotel. Nicki Nicole, por su parte, compartió un video en el que se podía ver el mismo cuadro de fondo y el cabecero marrón de la cama, confirmando que ambos compartían la misma habitación de hotel. Además, un collar lucido por Nicki en un video también había sido visto previamente en Yamal, sumando otra coincidencia a la lista.

Este encuentro en Mónaco es la culminación de una serie de "guiños" que venían alimentando los rumores. El primer registro público de su acercamiento se dio en la fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine Yamal. A la celebración privada, realizada en la comarca del Garraf, asistieron otras celebridades de la música argentina como Bizarrap, Duki y Luck Ra, junto al círculo cercano del futbolista, lo que mostró una clara integración de Nicki Nicole al entorno íntimo de Yamal. Aunque no hubo escenas explícitas de romance, medios ibéricos y el periodista Javi Hoyos reportaron un "trato especial" entre ellos, con complicidad, risas y cercanía.

Posteriormente, Nicki Nicole asistió a un partido del FC Barcelona en el Camp Nou, donde Yamal brilló con dos goles en la victoria 5-0 contra el Como, consolidando su estatus como una de las figuras indiscutidas del equipo. La cantante no solo fue vista en la platea, rodeada por el círculo íntimo del jugador, sino que lució una camiseta personalizada del Barcelona con el nombre y el número 10 de Yamal. Las cámaras también captaron una supuesta fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el celular de Lamine Yamal, reforzando la teoría del romance.

La visita concluyó con ambos saliendo juntos del estadio, lo que intensificó aún más los rumores. Los indicios continuaron con una salida nocturna a una discoteca cercana a la playa, donde, según reportes, hubo muestras públicas de afecto y abandonaron el local juntos de madrugada. Un video posterior de Nicki escuchando la canción "The Boy Is Mine" también fue interpretado como una señal directa sobre la naturaleza de su vínculo.

Tanto Lamine Yamal como Nicki Nicole tienen un historial de relaciones mediáticas. Yamal, a pesar de su juventud (nacido en julio de 2007), mantuvo una relación con la influencer Alex Padilla, que culminó a principios de 2025. También fue vinculado, aunque negó el romance, con Fati Vázquez. Nicki Nicole (nacida en agosto de 2000), ha vivido romances de alto perfil, incluyendo su relación con Khea, luego con el rapero Trueno, con quien incluso hubo planes de compromiso. Esta ruptura marcó a la artista y fue reflejada en sus canciones. Más recientemente, su mediática relación con el cantante mexicano Peso Pluma terminó tras la difusión de un video donde él aparecía con otra mujer, lo que Nicki abordó públicamente, enfatizando el respeto en las relaciones.

Con Yamal consolidado como una de las mayores promesas del fútbol mundial, siendo el jugador más joven en debutar y marcar para España y en la Eurocopa, y Nicki Nicole como una figura influyente de la música urbana global, su presunto romance no solo genera expectativa en el mundo del espectáculo y el deporte, sino que los convierte en una de las parejas más comentadas del momento. Las pruebas y coincidencias se acumulan, dejando poco lugar a dudas sobre la conexión especial entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.