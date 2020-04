Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, aseguró que no habrá público en las tribunas en partidos de fútbol por algunos meses en lo que resta del año, por la pandemia del coronavirus, a pesar de que se pueda reanudar la actividad.

"No sé si hasta el año que viene. Diría que, por lo menos, hasta entrado fin de año, seguro. Es un riesgo innecesario. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho", expresó el ex presidente de San Lorenzo en una entrevista con Fútbol Sin Manchas (Canal 26).

Además, analizó el impacto económico que pueden afrontar los clubes ante la suspensión del fútbol y otras actividades: "Va a ser muy difícil de mantener, conociendo la economía de los clubes. En estos próximos días van a saber cuánto se acreditan de las cuotas sociales, pero la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso. Si la gente pierde el empleo, no tiene ingresos, los que tienen pequeños comercios... Si no tienen fútbol en mayo, junio, julio, agosto... Va a dejar de pagar la cuota, es muy probable. Sumado a esa crisis de ingresos, va a venir una crisis de sponsors. Cuando hablo de la reconfiguración de la economía mundial, el fútbol no está excento".