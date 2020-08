Cuando todavía no se ha reiniciado la Copa Libertadores de América, las autoridades del gobierno nacional no se ponen de acuerdo acerca del tratamiento sanitario que deberán cumplir los planteles que viajen a jugar a otros países.

Al menos ese es el caso de Argentina, ya que hace unos días el ministro de Salud, Ginés González García dijo que los jugadores podrían estar habilitados para salir y luego regresar al país si respetan la "cápsula sanitaria". Esto dijo en un reportaje a radio La Red: "Aquellos equipos que viajen para jugar la Copa Libertadores tienen que tener cuidado, esto es lo principal. Tanto cuando se juegue afuera como cuando se juegue acá, se va a implementar el tema de la cápsula".

El tema parece estar todavía irresuelto, ya que el ministro de Deportes manifestó que los clubes que deban viajar luego tendrán que hacer una cuarentena en Argentina. Estas fueron sus palabras.

"No es que no tengan permiso (los jugadores). Pueden ir a jugar a Brasil, pero cuando vuelvan tienen que cumplir la cuarentena. Hoy sería así. Si dentro de un mes podemos hacer que los que vengan de un lugar con circulación comunitaria, como por ejemplo Brasil, no hagan la cuarentena, lo harán. Hoy pueden ir a Brasil, salir del país. Cuando vuelven, tienen que hacer la cuarentena. Los que vienen tienen que hacer 14 días de cuarentena. No contemplan lo del test negativo", expresó el expresidente de San Lorenzo. Y agregó en diálogo con radio Metro. "No hay un acuerdo con el Mercosur. Es un tema que nos preocupa porque dentro de un mes los equipos van a empezar a viajar y las condiciones no están dadas para que eso suceda. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación sanitaria. Es un tema complejo".

Ya que persisten las dudas, Lammens se encargó de apuntar que en los próximos días habrá una reunión con autoridades de distintos países para resolver esta cuestión. Y lo dijo de esta manera: "La semana que viene nos reuniremos con el Ministro de Salud y los clubes involucrados para ver si se puede destrabar o no. No es sólo de Argentina. Lo mismo pasa en Bolivia y en Chile".