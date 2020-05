En el Gobierno Nacional, y también en la AFA, están convencidos que debe pasar el invierno antes del regreso de cualquier competencia deportiva.

"Yo creo que tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. No tengo ninguna duda. Otras ligas ya lo están haciendo. Ya lo dijo ayer el Presidente también, hay que ir pensando en la posibilidad de testeos a los jugadores una vez que se normalice todo un poco más. Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos no era masiva y no había posibilidades de hacerlo. Pero teniendo los medios, me parece que podemos pensar, con un protocolo muy exigente y estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades", destacó Lammens en declaraciones a Radio Continental.

Los análisis más pesimistas hablan de que no habrá fútbol hasta 2021, aunque Lammens echó por tierra esa posibilidad y adelantó que en estos días se reunirá con el Ministro de Salud Ginés González García para delinear posibles protocolos para la vuelta del fútbol.