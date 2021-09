El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó este lunes que se habilitará el 50% del aforo para el regreso del público a los estadios del fútbol argentino, que sucederá el próximo fin de semana con el superclásico entre River Plate y Boca Juniors como partido más trascedente.



Ante el interés de algunos clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de ampliar el cupo permitido, el funcionario aclaró en Radio 10: "La primera etapa será con el 50% del aforo. Es algo que venimos trabajando con (la ministra de Salud Carla) Vizzotti hace un tiempo y el fútbol tiene características particulares porque una popular llena representa cierto peligro".



De esta manera, Lammens reafirmó que los estadios funcionarán al 50% de su capacidad y que no cederán al pedido de elevar el aforo hasta a un 70%.



"Gradualmente iremos incrementando los aforos y a fin de año será superior el 50%", adelantó el extitular de San Lorenzo.



Para finalizar, Lammens coincidió con las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre la posibilidad de debatir más adelante el retorno del público visitante.



"Lo veo factible. Es un debate para después, no podemos resignarnos a no tener visitantes. Coincido con el ministro de Seguridad, tenemos que trabajar para eso y una vez que la situación sea buena lo vamos a lograr", indicó.

Télam