Aún no hay novedades sobre la vuelta del fútbol argentino. Mientras que en el resto de Sudamérica ya se preparan para el regreso de las competencias -haciendo foco próximamente en la Libertadores, Sudamericana y las Eliminatorias​, en la Argentina los clubes no tienen fecha ni siquiera para retornar a los entrenamientos.

Después de las declaraciones de Nicolás Russo, presidente de Lanús, quien afirmó que los clubes podrían entrenarse "la primera semana de agosto, salvo catástrofes", Matías Lammens decidió ser más precavido. "El interpreta que vamos a estar en una fase diferente con distintos tipos de permisos y eso va a permitir que los jugadores se entrenen. Ojalá que así sea, pero desde el Gobierno Nacional no lo podemos confirmar".

Además, el Ministro de Turismo y Deporte explicó por qué el fútbol es de los pocos deportes que no volvieron: "Quiero sacar esa palabra omnipresente que es el protocolo. No es cuestión de protocolo, el de fútbol es similar a los del resto de deportes de equipos. Los Pumas y los Leones se están entrenando para los Juegos Olímpicos. No hay problema de protocolo, el problema es claramente que una gran cantidad de los equipos se encuentran en el AMBA y eso es lo que ha determinado que todavía no se arranque con los entrenamientos".