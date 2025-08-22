Lanús avanzó a cuartos de la Copa Sudamericana tras vencer a Central Córdoba en los penales

Lanús superó a Central Córdoba de Santiago del Estero en los octavos de final de la Copa Sudamericana y se clasificó a la próxima instancia. En el partido disputado en La Fortaleza, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ganó 1-0 con un gol en contra de Yuri Casermeiro a los 46 minutos del segundo tiempo, lo que obligó a definir la llave por penales.

En la tanda decisiva, el Granate convirtió a través de Walter Bou, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich y Marcelino Moreno, mientras que el Ferroviario falló dos ejecuciones, por intermedio de Gastón Verón y Braian Cufré.

Las estadísticas reflejaron una mayor iniciativa del equipo local, con un 54 % de posesión, 20 remates al arco y 367 pases correctos, frente a los 8 disparos y 209 pases de Central Córdoba.

Con este resultado, Lanús avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Fluminense, que eliminó a América de Cali.