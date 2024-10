Lanús perdió 1-0 con Cruzeiro de Brasil, en condición de local, en el marco de la semifinal de vuelta de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 y se quedó fuera de la competición por el 2-1 global.

En el partido disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, el delantero Kaio Jorge abrió el marcador para los brasileños a los 46 minutos de juego.

Con este resultado, los de Ricardo Zielinski se quedaron en las puertas de la final que tendrá lugar en Asunción, siendo la primera vez que Lanús pierde una semifinal continental. El domingo desde las 19.30, recibirá a Boca Juniors por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Síntesis:

Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús, Buenos Aires.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Derlis López (Paraguay).

Lanús: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Ezequiel Muñoz, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Cruzeiro de Brasil: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Matheus Henrique, Walace, Lucas Romero, Gabriel Verón, Matheus Pereira; Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz.

Gol en el primer tiempo: 46m. Kaio Jorge (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L); 11m. Jonathan Torres por Gonzalo Pérez (L); 24m. Favio Álvarez por Luciano Boggio (L); 33m. Ze Ivaldo por Kaio Jorge (C); 40m. Lucas Silva por Lucas Romero (C), Ramiro por Matheus Pereira (C) y Lautaro Díaz por Gonzalo Verón (C); 46m. Leandro Díaz por Felipe Peña Biafore (L)