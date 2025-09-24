Lanús empató ante Fluminense en Brasil y pasó a los cuartos de la Sudamericana

Lanús empató ante Fluminense en Río de Janeiro y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

El equipo de Mauricio Pellegrino quedó 2-1 en el global tras el resultado obtenido en la ida en La Fortaleza.

Si bien el trámite del partido fue todo para el conjunto brasileño, el “Granate” aprovechó una buena contra que terminó con el gol de Dylan Aquino. El equipo del sur de Buenos Aires lo aguantó y festejó en el mítico Maracaná.

El marcador se abrió a los 19 minutos del partido de la mano de Agustin Canobbio.

En el segundo tiempo, el Granate lo sufrió pero supo aprovechar una buena contra armada por Dylan Aquino, que trianguló con Marcelino Moreno, para poner cifras definitivas en la serie.

Ahora, Lanús deberá medirse en semifinales con el vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.