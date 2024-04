Lanús empató 1-1 con el Cuiabá de Brasil, en condición de visitante, en el inicio del Grupo G de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el partido disputado en el Arena Pantanal de Cuiabá, Fernando Sobral abrió el marcador a los 12 minutos de la segunda parte y Augusto Lotti lo empató a los 35.

Síntesis

Estadio: Arena Pantanal, Cuiabá, Matogrosso, Brasil.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

VAR: Fernando Vejar (Chile).

Cuiabá de Brasil: Walter; Railan, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Isidro Pitta; Deyverson. DT: Luiz Fernando Iubel.

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nery Domínguez, José Canale, Abel Luciatti, Julio Soler; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Fernando Sobral (C); 35m. Augusto Lotti (L)

Cambio en el primer tiempo: 37m. Rikelme por Ramon (C)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Cáceres por Julio Soler (L), Leandro Díaz por Ramiro Carrera (L) y André Luis por Isidro Pitta (C); 20m. Jonathan Cafú por Derik Lacerda (C); 26m. Favio Álvarez por José Canale (L); 29m. Filipe Augusto por Lucas Mineiro (C) y Max por Fernando Sobral (C); 31m. Augusto Lotti por Raúl Loaiza (L) y Agustín Rodríguez por Marcelino Moreno (L)