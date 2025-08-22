Lanús consiguió un triunfo agónico y heroico frente a Central Córdoba, asegurando su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro de vuelta de los octavos de final, disputado en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, culminó con un 1-0 en tiempo reglamentario a favor del "Granate", lo que llevó la serie a una definición por penales tras el 1-0 de Central Córdoba en la ida.

El partido, arbitrado por Cristian Garay de Chile y con Juan Lara en el VAR, fue una verdadera batalla táctica. Durante el tiempo regular, la primera mitad transcurrió con pocas chances claras. Central Córdoba intentó con un remate de Matías Godoy que terminó suave en las manos del arquero Nahuel Losada a los 17 minutos. Lanús respondió con un zurdazo alto de Eduardo Salvio a los 18 minutos y una volea de Franco Watson a los 28 minutos que pasó cerca del ángulo izquierdo de la portería. Incluso, el partido fue interrumpido brevemente por un corte de luz a los 30 minutos del primer tiempo. La oportunidad más clara para el local en la primera etapa fue un remate cruzado de Watson, desviado sobre la línea por José Florentín a los 44 minutos.

El complemento vio a un Lanús más incisivo. José Canale protagonizó una gran jugada individual a los ocho minutos, y Eduardo Salvio estrelló un remate en el travesaño a los 11 minutos. Carlos Izquierdoz también tuvo su chance de cabeza a los 12 minutos, salvada por el arquero Alan Aguerre. Cuando el partido parecía terminar sin goles, el "Granate" encontró la igualdad global en el último minuto del segundo tiempo. Un desborde por derecha de Armando Méndez derivó en un centro atrás para el juvenil Dylan Aquino, cuyo remate buscando el primer palo se desvió en el defensor Yuri Casermeiro y se convirtió en el único gol del partido a los 45 minutos del segundo tiempo, decretando el 1-0 para Lanús.

Con el global 1-1, la clasificación se dirimió desde los doce pasos. La tanda de penales fue crucial y estuvo marcada por la falta de efectividad de la visita. Gastón Verón de Central Córdoba se resbaló en el primer remate y lo erró, con un campo de juego que no estaba en buenas condiciones. Acto seguido, el arquero de Lanús, Nahuel Losada, se erigió como figura al atajar el disparo del defensor Braian Cufre. Por el lado de Lanús, la efectividad fue clave: Walter Bou, Carlos Izquierdoz y Sasha Marcich convirtieron sus respectivos penales. Finalmente, Marcelino Moreno fue el encargado de sellar la clasificación con un remate bajo y cruzado, llevando el marcador de la tanda a un 4-2 definitivo. Central Córdoba solo logró convertir a través de Jonathan Galván y Matías Vera.

Con esta vibrante victoria, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino garantizó su pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde ahora deberá enfrentar al siempre exigente Fluminense de Brasil. Una noche para el recuerdo en Lanús, que demostró carácter y temple para avanzar en el certamen continental.