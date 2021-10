El máximo dirigente del club catalán, Joan Laporta habló del adiós de Lionel Messi y ha confesado que tuvo la esperanza de que el argentino continuase jugando gratis hasta que el club se recuperase económicamente. También ha reconocido que Neymar pudo firmar, pero ahora se alegra de que no lo hiciese y admite que el tema del CVC de LaLiga aún está abierto.

Enfado con Messi

"No, lo quiero demasiado para enfadarme. Pero llega un momento que, cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente.

Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis, pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy buena, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía le compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París...".