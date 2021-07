Las atletas que sean madres lactantes podrán llevar a sus hijos a los Juegos Olímpicos de Tokio que se iniciarán el próximo 23 de julio, de acuerdo a lo informado este jueves por el comité organizador, aunque reafirmó que los familiares de los competidores no podrán viajar a la capital nipona.



"Después de una cuidadosa consideración de la situación única que enfrentan las atletas con niños lactantes, nos complace confirmar que, en caso de ser necesario, los hijos podrán acompañarlas a Japón", dieron a conocer los organizadores de la justa deportiva más importante del mundo.



Por otra parte, la organización ratificó que los familiares de los atletas no podrán asistir a los Juegos debido a los protocolos de seguridad por la pandemia de coronavirus, mientras que los espectadores extranjeros también están totalmente excluidos y las multitudes nacionales japonesas estarán limitadas, añadió el diario Esto de México.



La noticia sobre la dificultar que atraviesan las atletas que son madres de niños lactantes se generó después de que la jugadora canadiense de básquetbol Kim Gaucher declaró: "Me veo obligada a decidir entre ser una madre que amamanta o ser una atleta olímpica, al no poder llevar a mi hija de tres meses a Tokio"



Por su parte, la corredora de larga distancia estadounidense Aliphine Tuliamuk también se quejó y dijo: "No puedo imaginar ir a los Juegos sin mi hija que amamanto”, mientras que la futbolista de la misma nacionalidad Alex Morgan, que fue madre hace meses, destacó que sería "importante permitir que las madres tengan la opción de tener a sus hijos con ellas cuando compiten".



Además, atletas masculinos como el corredor neozelandés Nick Willis expresaron en sus redes apoyo a la iniciativa de que las madres acudan a Tokio 2020 con sus bebés: “Esto es ridículo. Los bebés y las madres necesitan estar juntos. Esto no es opcional. Mis hijos han dejado de amamantarse ahora, pero mi esposa y entrenadora los ha amamantado en las principales competiciones de todo el mundo”.



Finalmente, los organizadores señalaron que los niños lactantes deben permanecer en hoteles aprobados porque la zona residencial de la Villa Olímpica está restringida para todos, excepto para los atletas y los oficiales del equipo.

Télam