Las voleibolistas argentinas, mediante el Colectivo Doble Cambio, reclamaron con un petitorio de firmas más diálogo con la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y ayuda ante el contexto de pandemia por coronavirus y el aislamiento sin actividad.



"Queremos una Liga. Entendemos que el foco tendría que estar puesto en la fecha estimativa y la manera de retomar la actividad en la Liga Argentina Femenina (LAF), pero nos encuentra en la incertidumbre causada por la falta de bases sólidas para afrontar esta situación", explicó Natalia Espinosa, excapitana de Boca Juniors e integrante del Colectivo, en diálogo con Télam.



Espinosa aclaró que con la FeVA "no tuvimos ningún tipo de diálogo", a diferencia de lo que ocurrió con la Federación Metropolitana (FMV), donde hace unos días se creó una Secretaría de Géneros con la participación del Colectivo.



"Desde enero venimos pidiendo la profesionalización del vóley femenino y no recibimos ningún tipo de acercamiento y/o cooperación para el crecimiento de nuestra Liga. No obstante, siguieron 'trabajando' en nuevos formatos de ligas absurdos, sin consultarnos cuáles son nuestras necesidades como jugadoras y protagonistas", explica el mensaje de las jugadoras.



Otro de los puntos que preocupa a las voleibolistas es la situación económica ya que "muchas han dejado de recibir el ingreso acordado de parte de sus clubes" en estos cinco meses de inactividad y muchas otras decidieron emigrar del país para jugar en el exterior.





"Exigimos a la FeVA la creación de un protocolo que permita a los equipos retomar los entrenamientos y posteriormente un accionar en pos de la organización de la LAF, acorde a nuestro desarrollo como deportistas" agregó el mensaje.



El comunicado también le recriminó a la Federación por hacer silencio con el caso de Martín Castro, procesado por "abuso sexual agravado" de dos jugadoras menores cuando era entrenador Sub 18 de Vélez Sarsfield en 2014, y quien fue despedido como técnico de la Primera de River Plate al confirmarse su procesamiento hace algunas semanas.