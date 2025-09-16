La selección argentina femenina de fútbol para personas con discapacidad visual, mundialmente conocida como «Las Murciélagas», se encuentra en Córdoba para su última concentración antes del Mundial de la disciplina, que se disputará en India del 5 al 11 de octubre. En este marco, las actuales campeonas del mundo llevarán a cabo un entrenamiento abierto al público el próximo martes 16 de septiembre, de 11:00 a 12:00, en la emblemática plaza San Martín.

Esta iniciativa busca visibilizar y difundir el fútbol para personas ciegas, promoviendo el deporte adaptado como una potente herramienta de inclusión. La concentración de Las Murciélagas se desarrollará desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de septiembre en las instalaciones del Club Municipalidad de Córdoba, ubicado en el barrio Alta Córdoba, sobre calle Avellaneda 2.751, contando con el respaldo de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes.

Además del entrenamiento público, las deportistas albicelestes realizarán demostraciones deportivas junto a «Las Guerreras», el equipo de fútbol para personas con discapacidad visual del Club Municipalidad de Córdoba. También se ofrecerá una charla abierta titulada «Desarrollo del fútbol femenino para personas con discapacidad visual», que tendrá lugar el martes 16 de septiembre, de 18:00 a 20:00, en el Club Municipalidad. Esta actividad, gratuita y con cupos limitados, estará a cargo del entrenador del equipo, el cordobés Gonzalo Abbas Hachache, y está destinada a profesores y estudiantes de educación física, licenciados y profesionales de carreras afines al movimiento y vinculadas al abordaje de personas con discapacidad. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario provisto.

El equipo, dirigido por Abbas Hachache, ya tiene su plantel confirmado para defender el título mundial. Entre las convocadas se destacan Gracia Sosa, Yohana Aguilar, Milagros Romero, Melisa Flores, Guillermina Corrales, Agustina Medina, Florencia Massenzana, Micaela Aguilar, Sandra Yanaje y Micaela Segovia. Es importante señalar que las cuatro primeras mencionadas son oriundas de la ciudad de Córdoba. Con un plantel consolidado y una identidad de juego reconocida internacionalmente, Las Murciélagas buscarán revalidar su corona y alcanzar el bicampeonato mundial, reafirmando su liderazgo en el deporte adaptado global. El cuerpo técnico que acompaña esta gesta está conformado por Santiago Jugo, Sofía Sosa, Julieta Martín y Luz Morales.

Para quienes estén interesados en seguir de cerca la preparación del equipo, los horarios de entrenamientos en el Club Municipalidad son los siguientes: