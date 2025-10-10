La Selección femenina de fútbol para ciegas volvió a escribir una página enorme en la historia del deporte argentino.

Las Murciélagas vencieron 1 a 0 a Brasil en una semifinal durísima y se metieron en la final del Mundial IBSA India 2025, su segunda definición consecutiva en la máxima cita.

El gol del triunfo lo marcó Agustina Medina a falta de siete minutos para el cierre del partido. Un derechazo que valió el pase a la final y que desató la alegría del plantel argentino.

El equipo nacional formó con Yohana Aguilar, Gracia Sosa, Agustina Medina, Guillermina Corrales y la arquera Micaela Segovia. También ingresó Sandra Yanaje, que aportó su experiencia en los momentos más intensos del encuentro.

Con este triunfo, Argentina buscará el título del mundo frente a Inglaterra, en una final que se jugará este sábado 11 de octubre desde las 9:30 de la mañana (hora argentina).

El partido podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de IBSA y con relato en español desde la cuenta de Argentinos Olímpicos.

Las Murciélagas vuelven a estar entre las mejores del planeta y van por la gloria ante Inglaterra.