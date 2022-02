Las palabras de Manu Ginóbili para Del Potro

Juan Martín Del Potro dio una emotiva conferencia de prensa en la previa a su debut en el Argentina Open. Allí, además de decir que "voy a jugar en Buenos Aires, voy a jugar en Río y comunicarles que, a diferencia de otros momentos, hoy hay una posibilidad concreta de dar un corte. No pienso más a futuro" también manifestó que algunos deportistas se acercaron para ayudarlo en sus momentos de recuperación. Y uno de ellos fue Manu Ginóbili.

Sobre el ex basquetbolista de los San Antonio Spurs de la NBA dijo: "Hablé mucho con Manu Ginóbili porque me ayudó mucho a tratar de buscarle la vuelta a la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, muchos fisioterapeutas, tratamientos y siempre ha estado acompañándome y detrás mío y lo super agradezco. Lo valoro mucho".

En respuesta a esta declaración, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con el equipo argentino de básquet dijo en su cuenta de Twitter: "Tus lágrimas son las de todos los que amamos y estamos cerca del deporte. Te admiro y aprecio. Todo lo mejor amigo".