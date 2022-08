Las Panteras vencieron a Perú en San Juan

El seleccionado argentino femenino de vóleibol, Las Panteras, inició con buen paso y un contundente triunfo 3-0 sobre su par de Perú, el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

En el estadio de UPCN, el equipo albiceleste se impuso en sets corridos, con esta progresión: 25-18, 25-18 y 25-23.

La opuesta Erika Mercado, con 13 tantos, resultó la principal anotadora del equipo que dirige el DT Hernán Ferraro, mientras que la receptora punta Daniela Bulaich aportó 11 puntos, incluido el decisivo, con un remate cruzado que no pudo ser contrarrestado por el bloqueo peruano.

SINTESIS

Perú: Shiamara Almeida, Ysabella Sánchez (16); Maricarmen Guerrero (6), Ginna López (2); Karla Ortiz (10), Maguilaura Frías (4), Miriam Patiño (L). Entrenador: Francisco Hervás. Ingresos: Thaisa McLeod (2), Miryec Muñoz, Kiara Montes (1), Esmeralda Sánchez.

Argentina: Victoria Mayer (2), Erika Mercado (14); Julieta Lazcano (7), Bianca Farriol (8); Daniela Bulaich (11), Yamila Nizetich (10); Tatiana Rizzo-Nadia Castagno (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Emilce Sosa, Candela Salinas.

Parciales: 18-25, 18-25 y 23-25.

Estadio: UPCN Voley

Argentina jugará este año su tercer Mundial consecutivo (entre el 23 de septiembre y 15 de octubre) en Países Bajos y Polonia. El combinado albiceleste intervendrá en el grupo D y sus rivales serán Brasil, China, Japón, Colombia y República Checa.

Pre Panamericano San Juan 2022 (En vivo por DeporTV y DirecTV)

09/08 21.00 ARG vs PER (3-0)

10/08 21.00 COL vs PER

11/08 21.00 ARG vs COL