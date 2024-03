El delantero de Inter de Milán Lautaro Martínez manifestó que está tranquilo y apuntó contra quienes lo critican por su sequía goleadora en la Selección argentina, en el marco del triunfo por 3 a 0 ante El Salvador por la doble fecha FIFA.

"Estoy tranquilo. Trato de demostrar adentro de la cancha. Después que hablen ustedes, que hable la gente, a mí eso me interesa poco, porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo para lo que sea, para arrancar de titular, de suplente o no entrar", disparó en declaraciones a TyC Sports.

Martínez, tras la asistencia para Giovani Lo Celso, llegó a su séptima asistencia con la camiseta del equipo nacional y remarcó su entusiasmo y compromiso con la Albiceleste: "En definitiva, yo trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. Me gusta competir, me gusta dar lo mejor. A veces el gol no se da, hoy intenté y no pudo entrar. Pero bueno, seguiré trabajando. Ojalá que el próximo partido tenga una oportunidad para convertir y volver a sonreír y volver a demostrarle a toda esa gente que habla tanto de mí que está equivocada", cerró el delantero.