Lautaro Millán, de vestir la camiseta argentina a disputar el Mundial juvenil con Chile

El nombre de Lautaro Millán, mediapunta bahiense de Independiente, venía sonando con frecuencia en las listas de Diego Placente para la Selección argentina Sub 20. Sin embargo, el futbolista de 20 años sorprendió al confirmar su participación en el Mundial de la categoría con la camiseta de Chile, país anfitrión de la competencia que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Millán formaba parte del radar de la Albiceleste, aunque habitualmente quedaba detrás de Franco Mastantuono y Claudio “Diablito” Echeverri en la consideración del cuerpo técnico. La decisión de Real Madrid y Bayer Leverkusen de no ceder a ambos jugadores parecía abrirle espacio en Argentina, pero el juvenil optó por aceptar la citación de la Roja, dirigida por Nicolás Córdova, donde tendrá más protagonismo.

La posibilidad de vestir los colores de Chile se sustenta en la nacionalidad de su padre. Gracias a la normativa de la FIFA vigente desde 2020, podrá representar al seleccionado trasandino en esta Copa del Mundo sin perder la chance de jugar para Argentina en la categoría mayor en el futuro.

Millán debutó en la Primera de Independiente en mayo de 2024, bajo la conducción de Hugo Tocalli, y suma hasta el momento 33 partidos y 4 goles. Con el Rojo, donde atraviesa un presente de menor protagonismo, no estará disponible durante los primeros días de la gestión de Gustavo Quinteros como entrenador.

En la previa del Mundial, el volante ofensivo ya disputó amistosos con la Roja en San Pablo frente a Arabia Saudita, donde incluso marcó un gol. En el torneo, integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

El desafío para Millán será afirmarse como pieza clave de Chile en un certamen en el que el seleccionado trasandino buscará aprovechar su condición de local para llegar a instancias decisivas.