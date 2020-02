Leonardo Godoy, defensor de Talleres, dialogó este martes con La Mesa del Fútbol de Radio Suquía y se refirió a la derrota 2-1 ante Boca Juniors el pasado domingo en condición de local por la fecha 18 de la Superliga.

"Nos dejamos manejar la pelota por Boca, no nos pudimos asociar", expresó.

Luego se refirió al puesto que le asignó el entrenador, Alexander Medina y sostuvo: "Yo no soy volante por la derecha, yo soy lateral derecho. No es lo mío encarar, desbordar, y tirar centros".

"Creo que es cuestión de confianza, no volví a jugar de lateral. Y de volante no me siento cómodo, por eso quizás nunca pude volver a mi nivel", destacó.

Sin embargo aseguró que no puede "darse el lujo" de decirle no al técnico y "esperar en el banco", si lo pone de volante.

"El trabajo del técnico a la hora del planteo y por mi sector, fue marcar la salida de Fabra. Villa era marca de Tenaglia", afirmó.

Por ultimo remarcó lo bueno de la pretemporada y se mostró optimista para las fechas siguientes: "Hay que estar tranquilos. Somos jóvenes, intentamos jugar, trataremos estar cien por ciento concentrados".