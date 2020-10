Una vez más, tal como lo hizo hace unos años cuando se convirtió en la primera mujer en Argentina en hacer campo de juego en una transmisión oficial, Lerena volvió a cambiar el paradigma, les dio una patada a los esquemas tradicionales y esta noche quedará en la historia como la primera mujer en nuestro país en comentar por televisión un partido de la Selección.

-Estos años te convertiste en una referente para las mujeres en el periodismo deportivo. Fuiste superando barreras y hoy ven en vos la esperanza de saber que se puede llegar… ¿Cómo llevás todo eso?

-Me gusta pensar que abro camino para otras periodistas. Me di cuenta hace muchos años de que era así, que, quisiera o no, lo que yo hacía se reflejaba en otras mujeres. Al ser tan pocas, somos referentes las que estamos en medios masivos, y me gusta pensar que otras mujeres siguen mi camino y el de otras pioneras. También me empujan con su trabajo mujeres que están empezando. Ver cómo mejoran, cómo suben la vara todos los días. Estoy muy contenta con que cada día haya más.

-Hace unos años habías contado que, si bien te habían ofrecido comentar partidos de fútbol masculino, querías sumar más experiencia antes de aceptar el compromiso. ¿Cómo te sentís hoy?

-Sí es verdad. En un momento me habían ofrecido en Fútbol para Todos y después en TNT Sports, pero me parecía que tenía que hacer un poco más de camino en las transmisiones. Empecé a comentar fútbol femenino hace un año y esta pandemia me sirvió un montón para lo que yo quería: ver mucho fútbol, incorporar ideas nuevas, hice un curso de videoanálisis, aprendí mucho. Me llega en muy buen momento esta propuesta. Me llega como yo quería.

Vía Ole