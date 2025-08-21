Estudiantes igualó 0-0 con Cerro Porteño en la revancha de los octavos de final y obtuvo la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El gol de visitante ya no se considera criterio de desempate en esta edición, por lo que la ventaja en la ida y el resultado en esta vuelta le permitieron al Pincha asegurar su pase.

En la ida, Estudiantes se impuso 1-0 como visitante gracias a un gol de penal convertido en el final por Santiago Ascacíbar.

Cerro Porteño generó ocasiones e incluso amenazó con empatar la serie, pero el Pincha contuvo la presión hasta la última pelota del partido.

El próximo rival de Estudiantes en cuartos será Flamengo o Internacional, según el desenlace de esa llave.

La última vez que Estudiantes llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores fue en 2006, cuando fue eliminado por San Pablo.