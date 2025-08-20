Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño empatan en el estadio UNO, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido, con transmisión por Fox Sports y Disney+, se disputa con el arbitraje de Jesús Valenzuela (Venezuela).

En la ida, Estudiantes se impuso 1-0 como visitante gracias a un gol de penal convertido en el final por Santiago Ascacíbar.

El conjunto argentino parte con ventaja en la serie. De igualarse el marcador global, avanzaría a cuartos. En tanto, el equipo paraguayo dirigido por Diego Martínez llega a La Plata con la necesidad de ganar para revertir el resultado y seguir en la competencia.

El ganador de esta llave, se enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Inter de Porto Alegre y Flamengo. En semis, estará un club argentino que saldrá entre Racing y Vélez, ambos clasificados este martes.