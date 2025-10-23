Racing cayó 1-0 ante Flamengo en su visita a Brasil, en el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores.

Con la presencia de miles de hinchas académicos en el mítico Maracaná, el equipo de Gustavo Costas no lo pudo aguantar desde lo físico y deberá revertir el resultado en el Cilindro de Avellaneda, el próximo miércoles a las 21:30.

En el primer tiempo, la Academia lo sufrió. Si bien los primeros minutos fueron de ida y vuelta, el conjunto brasileño fue el que impuso condiciones. Jorge Carrascal y Luiz Araújo fueron desequilibrantes por los costados, y tanto Martirena como Rojas lo sufrieron.

Rossi se quedó con una clarísima para Racing. Tras un buen centro, Maravilla Martínez casi pone el 1-0. Buena respuesta del guardameta argentino.

Pedro avisó en la última del primer tiempo. En una jugada casi de carambola, el atacante brasileño pateó de espaldas y Cambeses contuvo con lo justo.

En el segundo tiempo, Racing mostró una mejoría y se sintió más cómodo aunque no tuvo ninguna chance clara de gol.

A los 11 del complemento, una polémica que pidió todo Racing. Valenzuela cobró un codazo segundos antes de que la pelota ingresara al arco del Mengao.

A los 82 minutos, Samuel Lino, ex Atlético Madrid, conectó de cabeza un pelotazo largo y puso el 1-0. Segundo después, y tras la revisión del VAR, finalmente anularon la jugada por posición adelantada.

A falta de tres minutos, Jorge Carrascal encontró un rebote de Cambeses y abrió el marcador. Buena acción colectiva del Mengao.