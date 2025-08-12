Racing cayó por 1-0 ante Peñarol en su visita a Montevideo por la ida de los octavos de final. El gol lo hizo David Terans a los 78 minutos del partido.

Con un arbitraje polémico del brasileño Raphael Claus, la Academia y el Manya pegaron más de lo que jugaron. El primer tiempo tuvo muchas emociones donde ambos conjuntos lucharon, hubo revisión de VAR y hasta goles anulados.

El partido fue muy friccionado y con pocas chances de gol. Tanto es así, que solamente fueron 17 los minutos de tiempo neto de juego en la primera mitad.

A los 39 minutos del primer tiempo, el juez le mostró la tarjeta roja a Adrián Maravilla Martínez, en una acción en la que el delantero quiso disputar la pelota con el taco y terminó provocando un corte en la cabeza de Méndez. Luego del llamado del VAR, el árbitro decidió dar marcha atrás.

A los 78 minutos, tras un buen centro del conjunto uruguayo y una mala salida del arquero Gabriel Arias, David Mayans abrió el marcador con un cabezazo.

La vuelta será el próximo 19 de agosto a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de la llave se medirá ante el ganador de la serie entre Vélez y Fortaleza.

LA PREVIA

La Academia de Gustavo Costas llega con dudas en el rendimiento: en el Clausura solo ganó un partido en cuatro fechas y marcha 12° en la Zona A, con 4 puntos. Viene de un 1-1 ante Boca en la Bombonera, con gol de Santiago Solari, y ahora intentará recuperar su mejor versión, la misma que lo llevó a ganar el Grupo E y que lo acredita como actual campeón de la Sudamericana y la Recopa.

En la vereda del frente, Peñarol atraviesa un andar casi perfecto. Es líder del Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico y apenas perdió un partido de los últimos 21.

En Racing, Marcos Rojo viajó con el plantel y está a disposición , aunque Costas definirá si lo pone desde el arranque.

Probables formaciones

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido