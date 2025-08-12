Racing empata sin goles ante Peñarol en su visita a Montevideo por la ida de los octavos de final.

Con un arbitraje polémico del brasileño Raphael Claus, la Academia y el Manya pegan más de lo que juegan. El primer tiempo tuvo muchas emociones. Ambos conjuntos pelearon, lucharon y hasta hubo goles anulados.

A los 39 minutos del primer tiempo, el juez le mostró la tarjeta roja a Adrián Maravilla Martínez, en una acción en la que el delantero quiso disputar la pelota con el taco y terminó provocando un corte en la cabeza de Méndez. Luego del llamado del VAR, el árbitro decidió dar marcha atrás.

LA PREVIA

La Academia de Gustavo Costas llega con dudas en el rendimiento: en el Clausura solo ganó un partido en cuatro fechas y marcha 12° en la Zona A, con 4 puntos. Viene de un 1-1 ante Boca en la Bombonera, con gol de Santiago Solari, y ahora intentará recuperar su mejor versión, la misma que lo llevó a ganar el Grupo E y que lo acredita como actual campeón de la Sudamericana y la Recopa.

En la vereda del frente, Peñarol atraviesa un andar casi perfecto. Es líder del Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico y apenas perdió un partido de los últimos 21.

En Racing, Marcos Rojo viajó con el plantel y está a disposición , aunque Costas definirá si lo pone desde el arranque.

Probables formaciones

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido