Libertadores: Racing le volvió a ganar a Vélez y tras 24 años es semifinalista

La Academia se impuso en el Presidente Perón y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

Racing Club consiguió la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final. El encuentro se disputó en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda). Con este resultado, el equipo de Avellaneda cerró la serie con un marcador global de 2-0 a su favor.

El único gol de la noche, disputada el martes 23 de septiembre de 2025, fue obra del delantero Santiago Solari. El tanto llegó a los 36 minutos del complemento, tras una "enorme jugada" por la izquierda del lateral Gabriel Rojas, que gambeteó y metió un centro atrás que Solari empujó al gol. Fue descrito como un centro buscapié.

Con este triunfo, la "Academia", dirigida por Gustavo Costas y que además es el vigente campeón de la Copa Sudamericana, avanzó de ronda. En la semifinal, Racing se enfrentará al vencedor de la llave que disputan Estudiantes y Flamengo de Brasil.

Desarrollo del Partido

Desde el inicio, Racing generó peligro. La primera ocasión para el local ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo, cuando un remate de Agustín Almendra fue contenido por el arquero velezano Tomás Marchiori. Un minuto después, Marchiori volvió a intervenir para desviar un cabezazo bajo de Franco Pardo tras un córner.

Santiago Solari tuvo chances claras antes de su gol. A los 31 minutos de la etapa inicial, un disparo suyo desde el borde del área rozó el arquero Marchiori antes de impactar en el poste izquierdo. Sobre los 40 minutos, Solari se escapó por la derecha, pero su remate bajo al primer palo dio en la parte externa de la red.

Vélez tuvo una oportunidad en el descuento del primer tiempo por intermedio de Manuel Lanzini, pero su remate se fue ancho y la jugada estaba invalidada por fuera de juego.

El complemento mantuvo la intensidad y el riesgo. A los 10 minutos, el defensor Facundo Mura sacó un remate seco que se fue alto, cerca del travesaño. A los 17 minutos, la jugada más polémica fue para Vélez: un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió bajo el manotazo del arquero de Racing, Facundo Cambeses, quien logró detener la pelota sobre la línea. Si bien el gol fue cobrado inicialmente por el arbitraje, luego fue invalidado a instancias del VAR.

Antes del gol decisivo de Solari, Racing ya había avisado nuevamente a los 31 minutos del complemento, cuando un tiro libre fue cabeceado por Santiago Sosa e impactó en el palo derecho de Marchiori.

Ficha del Partido

El partido de vuelta de los cuartos de final fue arbitrado por Esteban Ostojich (Uruguay), mientras que el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha (Uruguay).

Alineaciones iniciales:

Racing (DT: Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Vélez (DT: Guillermo Barros Schelotto): Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Michael Santos.

PREVIA

Racing y Vélez se miden este martes a las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda para definir al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia parte con ventaja tras el triunfo conseguido en Liniers por 1-0, con gol de Maravilla Martínez.

El Fortín no contará con la presencia de uno de sus pilares, Lisandro Magallán, que vio la roja en la ida. El equipo académico buscará aprovechar la ventaja en su estadio, que no contará con hinchas visitantes.

El partido comenzará a las 19:00 y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Se podrá ver por las señales de Fox Sports y Disney+.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo de Gustavo Costas sigue con paso arrollador: la Academia viene de conseguir tres triunfos consecutivos frente a San Lorenzo, Vélez (en la ida) y Huracán. Contra el Globo, el DT alineó mayormente suplentes pensando en el compromiso copero.

En la vereda del frente, el equipo de Guillermo Barros Schelotto llega con un triunfo obtenido en San Juan, ante San Martín, por el Torneo Clausura. El DT también dejó descansar a los titulares pensando en el compromiso copero de este martes. Allí el Fortín se impuso 2-1 con goles del ex River Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

Las formaciones

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido; se prevé que en las próximas horas decida el armado. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván o Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.