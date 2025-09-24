Libertadores: River busca la hazaña ante Palmeiras en Brasil

River buscará la hazaña este miércoles en Brasil en una difícil parada copera. El Millonario está 2-1 abajo en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y esta noche se enfrentará a Palmeiras con el objetivo de meterse entre los mejores cuatros del certamen continental.

El partido comenzará desde las 21.30 horas en San Pablo, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matone y Christian Ferreyra en el VAR.

El conjunto del "Muñeco" Gallardo cayó en Núñez con un flojo rendimiento en el primer tiempo donde el Verdao le convirtió dos tantos, a cargo de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Además, por el Torneo Clausura, la "banda roja" cayó 2-0 en Tucumán ante Atlético, donde el DT dispuso una alineación plagada de suplentes.

En tanto, Palmeiras llega fortalecido. El equipo brasileño parte con ventaja en la serie y, además, se ubica a dos puntos de Flamengo en el Brasileirao, con un partido menos.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.