Libertadores: River busca otra noche mágica para meterse en los cuartos de final

River se enfrentará esta noche a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental.

El Millonario y el Gumarelo vienen de igualar 0-0 en la ida, en la que River mereció mucho más. En Paraguay, el equipo argentino fue mucho más que su rival. Propuso en el juego y en ataque, y sobre el final del encuentro Gonzalo Montiel no pudo romper el cero en una chance clarísima.

De clasificar, River será el cuarto equipo argentino en sacar pasaje a la siguiente instancia, luego de los triunfos de Vélez, Racing y Estudiantes en sus respectivas llaves.

Andrés Matonte fue el árbitro designado para el encuentro, y será televisado por Disney+, Fox Sports y Telefe.

En la lista de convocados para el partido de este jueves se destaca la vuelta de Lucas Martínez Quarta, recuperado de su esguince de tobillo. El que no estará disponible será el atacante y reciente refuerzo, Maxi Salas. El ex Racing aún no se recupera de la misma lesión que su compañero y continúa con molestias.

La probable de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La probable de Libertad

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Hugo Fernández, Iván Franco; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.