Libertadores: River cae ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos

River cae ante Palmeiras por 2-0 en Núñez, por la ida de los cuartos de final.

El gol llegó a los tres minutos del encuentro con un gran cabezazo de Gustavo Gómez. El capitán del “Porco” ganó en el área y Armani no tuvo respuestas.

A los 41 del primer tiempo, una gran jugada del argentino José López dejó mano a mano a Vitor Roque que definió sobre el palo derecho del arquero.

El equipo del “Muñeco” Gallardo llega con la confianza alta: puntero en la Zona B del Clausura con 18 puntos, viene de ganarle 2-1 a Estudiantes en La Plata y de superar a Libertad de Paraguay en los octavos, una serie que se definió por penales con Armani como héroe.

El DT todavía no confirmó el once: la duda en el fondo está entre Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que en la creación se define entre Juanfer Quintero y el ex Talleres, el “Sicario” Juan Portillo.

Del otro lado, Palmeiras es siempre un rival de peso. El equipo de Abel Ferreira fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos y en octavos no tuvo problemas para golear a Universitario de Perú con un global de 4-0.

Probables formaciones