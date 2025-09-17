Libertadores: River cayó ante Palmeiras en el Monumental en la ida de los cuartos

River cayó ante Palmeiras por 2-1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El marcador se abrió a los tres minutos con un gran cabezazo de Gustavo Gómez. El capitán del “Porco” ganó en el área y Armani no tuvo respuestas.

A los 41 del primer tiempo, una gran jugada del argentino José López dejó mano a mano a Vitor Roque que definió sobre el palo derecho del arquero.

A cinco minutos del final, Martínez Quarta probó de media distancia, el remate se desvió y terminó ingresando en el arco de Weverton. Gran descuento de River pensando en la vuelta.

El equipo del “Muñeco” Gallardo llegaba con la confianza alta: puntero en la Zona B del Clausura con 18 puntos, venía de ganarle 2-1 a Estudiantes en La Plata y de superar a Libertad de Paraguay en los octavos, una serie que se definió por penales con Armani como héroe.

El equipo de Abel Ferreira fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos y en octavos no tuvo problemas para golear a Universitario de Perú con un global de 4-0.

La vuelta se jugará el próximo miércoles a las 21:30 en el Allianz Parque, San Pablo, Brasil.